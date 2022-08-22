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Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısını görüşüyor

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Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

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Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısını görüşüyor
 
   


Belediyeler (değişiklik) yasa tasarısının görüşüldüğü İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı, UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında saat 11.20 sıralarında başladı.


Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi şu isimlerden oluşuyor: “Özdemir Berova (UBP-Başkan), Filiz Besim (CTP-Başkan Vekili), Ahmet Savaşan (UBP-Üye), Devrim Barçın (CTP-Üye), Emrah Yeşilırmak (UBP-Üye).”

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