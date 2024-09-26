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“Kamu maliyesini batırdılar”

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kamu maliyesinin 838 milyon TL artıda olduğunu hatırlatarak, 2024 Ağustos ayı sonu itibarıyla kamu maliyesinin 4 milyar 122 milyon TL açık verdiğine dikkat çekti

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“Kamu maliyesini batırdılar”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, 2023 yılı ile 2024 yılı Ağustos ayı sonundaki kamu maliyesi arasındaki büyük farkın, plansız ve liyakatsız yönetim sonucu ortaya çıktığını vurguladı.

Devrim Barçın, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kamu maliyesinin 838 milyon TL artıda olduğunu hatırlatarak, 2024 Ağustos ayı sonu itibarıyla kamu maliyesinin 4 milyar 122 milyon TL açık verdiğine dikkat çekti. Bu büyük farkın, kamu maliyesindeki kötü yönetimin bir sonucu olduğunu söyledi.

Barçın ayrıca, Türkiye’den gelen mali desteğin de ciddi bir şekilde azaldığını belirtti. 2023 yılında kamu maliyesine 664 milyon TL kaynak sağlanırken, 2024’ün ilk 8 ayında bu rakamın sadece 20 milyon TL’de kaldığını ifade etti.

Barçın, bu durumun maliyetin ciddi bir sorun olduğunu gösterdiğini vurguladı ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda derhal açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Barçın, ekim ayında kamu maliyesinin, haziran ayında alınan 880 milyon TL ve 26 milyon 700 bin dolarlık iç borç ödemesinin yaklaşmakta olduğuna da dikkat çekti.

CTP Milletvekili Barçın, mevcut mali yönetimi "plansız, programsız ve liyakatsız" olarak nitelendirdi. Türkiye ile kurulan sağlıksız ilişkiler sonucunda kamu maliyesinin tarihi bir açıkla karşı karşıya kaldığını belirten Barçın, "resmen iflas bayrağını çekme noktasına gelmiş bulunuyoruz" dedi.

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