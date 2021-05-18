Kamu İş’te gergin gün

Kamu İş binasında bugün gergin anların yaşandığı öğrenildi. Sendikayı denetlemeye giden denetimcilere karşı çıkan sendika yetkililerinin tartışma yaşadığı belirtildi.Tüzük gereği her yıl mali genel kurul yapılması gerekirken Kamu İş’te üç yıldır genel kurulun yapılmadığı belirtildi.Konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletildiği ve bakanlığın bu konuda girişim başlatacağı öğrenildi.