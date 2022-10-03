Kamu-İş’in okullardaki grev dalgası büyüyor

Kamu-İş üyelerinin süresiz grevde olduğu beş okulun yanı sıra yarın 9 Eylül İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda da grev yapılacak

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine baskı yapıldığı gerekçesiyle beş okulda başlattığı süresiz greve devam ederken, yarın iki okulda daha grev yapacağını duyurdu.

Kamu-İş Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sendika, süresiz grev kararı olan 20 Temmuz Fen Lisesi, Gönyeli İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu ve Bayraktar Ortaokulu’nun yanı sıra yarın 9 Eylül İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda da grev yapacak. Grevden sonuç alınmaması halinde ise cuma gününden itibaren 9 Eylül İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda süresiz grev ilan edilecek ve süresiz grev kararı olan okul sayısı yediye yükselecek.

“GREVİ KIRMAK SUÇTUR VE CEZASI VARDIR”

Grev kararıyla ilgili açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ciddi bir suç işlediğini savunarak, “Toplu iş sözleşmesi hakkını istediği için çalışanların işlerine son verilemez. Söz konusu şirket yetkisizce, grevde olan işçilerin işlerine son verip, başka şirket elemanlarını getirerek işe almaya çalışıyor. Bu grev kırıcılığıdır. Bu grevi kırmak suçtur ve cezası vardır. Grev kırıcılığıyla ilgili ceza davasını yarın Sayın Milli Eğitim Bakanı ve Müsteşarı’na açıyoruz” ifadelerini kullandı.



