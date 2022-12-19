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Kamu-İş yarın Çalışma Bakanlığı’na yürüyecek

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Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, yarın saat 10.00’da kortej halinde Çalışma Bakanlığı’na yürüyerek, 11.30’da bakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını belirtti

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Kamu-İş yarın Çalışma Bakanlığı’na yürüyecek
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), hademeler konusunda yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürüyüş düzenleyip, bakanlık önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, yarın saat 10.00’da kortej halinde Çalışma Bakanlığı’na yürüyerek, 11.30’da bakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını belirtti.
"Hademelerin uğradığı haksızlığa karşı görevini hatırlatmak için Çalışma Bakanlığına yürüyeceklerini" kaydeden Serdaroğlu, “Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademelere yönelik insan onuruna yakışmayan ve çalışma barışını bozan tutuma karşı isyanımız sürüyor” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’dan bazı sorulara yanıt vermesini isteyeceklerini ifade eden Serdaroğlu, şunları kaydetti:
“Çalışma hayatında bir insanı işe alıp, ondan sonra sendikalı olduğunu öğrenip kayıt işlemini yapmamak ve sonra da ‘kimin çalışanıdır’ tartışmasını başlatmak ve tüm bunların sonrasında da işten atmak olacak şey değildir. Çalışmadan sorumlu bakana, bu konuda bir çözüm bulmasının görevi olduğunu hatırlatacağız.”
 
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