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Kamu-İş pazartesi TÜK’te eyleme gitmeye hazırlanıyor

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) uzlaşı adımı atması için bugün mesai bitimine kadar süre verdiğini bildirdi.

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Kamu-İş pazartesi TÜK’te eyleme gitmeye hazırlanıyor
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Serdaroğlu, “Uzlaşı adımı atmazsa TÜK’e bağlı tüm şubelerde pazartesi tam gün greve gideceğiz” dedi. 

Serdaroğlu, yine uzlaşma sağlanamazsa, hafta içi her gün değişik eylem modelleriyle emekçinin hakkını arayacaklarını kaydetti.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının TÜK’ü bir ticarethane olarak gördüğünü ve Kurumdaki emeğin hiçe sayıldığını öne sürerek, bugüne kadar görev alan tüm tarım bakanlarına seslenerek, “Toprak Ürünleri Kurumu’nun yaşaması için ne yaptınız?” diye sordu.

“Biz emekçiler olarak Toprak Ürünleri Kurumu’nun yaşaması ve ileri gitmesi için her türlü fedakarlığı gösterdik. Ancak ne yazık ki siyasiler bu kurumda zihniyetini değiştiremediler.” diyen Serdaroğlu, TÜK’ün devletin sahiplenmesi gereken bir kurum olduğunu belirtti.

- “Emekçiler artık taviz vermeyecek”

Serdaroğlu, “Toprak Ürünleri Kurumu’nun kâr etmesi beklenemez. Çünkü orası üretimi ve tüketiciyi korumakla, piyasayı düzenlemekle yükümlü bir kurumdur. Bu yüzden devlet tarafından sübvanse edilip yaşatılması lazım.” dedi. 

Emekçilerin bugüne kadar gösterdiği tüm fedakarlıklara karşı gelinen noktada artık taviz vermemekte kararlı olduklarını söyleyen Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Toplu İş Sözleşmesi’nin öngördüğü kurallara uymayan Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı’na bugüne mesai bitimine kadar ek süre veriyoruz. Bu süreyi değerlendirmezse pazartesi sabahtan itibaren tüm Toprak Ürünleri Kurumu şubelerinden tam gün eyleme gidilecektir. Yine uzlaşma sağlanamazsa bu eylemimiz değişik eylem modelleriyle hafta içi her gün devam edecektir.”

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