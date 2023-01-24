Kamu-İş, kıdem tazminatı davasını kazandığını açıkladı

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikaıs (Kamu-İş), 47/2010 sayılı yasa kapsamında 2020 yılında yargıda kazandığı kıdem tazminatı "zaferinin" ardından dün bir davayı daha kazandığını açıkladı.
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen üyelerin kıdem tazminatıyla ilgili hükümeti, yargının vermiş olduğu kararı uygulamaya davet ediyorum” dedi.
Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen üyelerin kıdem tazminatı hakkını 2020 yılında kazanmıştık. Hükümet o davayı İstinaf’a götürmüştü. Bu davaya ek olarak dün yine yüce mahkeme bizi haklı görerek, lehimize karar üretti. Mahkeme verdiği kararı, oldukça detaylı bir şekilde devlet tarafına iletti.
Kararda 47/2010 sayılı yasa kapsamında işçilerin neden kıdem tazminatı hakkı olduğu açıkça belirtiliyor. Hem yüce mahkemeye hem de Avukatımız Şefik Aşçıoğulları’na adaletin yerine gelmesi ve çalışanların hakkının korunmasındaki katkıları nedeniyle Kamu-İş Sendikası olarak teşekkürlerimizi sunarız.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.