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Kamu-İş, hademelerle Meclis önünde

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Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Cumhuriyet Meclisi önünde perşembe günü başlattığı süresiz çadır eylemi devam ediyor.

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Kamu-İş, hademelerle Meclis önünde

Sendika temsilcileri ve hademeler, bugün genel kurul oturumunu yapacak Cumhuriyet Meclisi önünde toplandı. Sendika yetkilileri, toplantı süresince Meclis önünde olacaklarını belirtti.

Okullarda grev başlatan Kamu-İş geçen hafta eylemini başkente taşımış ve Meclis önünde çadır kurmuştu. Kamu-İş, hademelerle birlikte, Meclis Genel Kurul toplantılarının yapıldığı pazartesi ve salı günleri çadırda olacakları açıklamıştı.


Sendika, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekse Milli Eğitim Bakanı ile konuya ilişkin birtakım görüşmeler yaptıklarını ancak bu görüşmelerden bir sonuç alamadıklarını ifade etmiş ve Meclis’te bulunan 50 vekilin de hademelerin haklarının sağlanması konusuna eğilmesi talebiyle Meclis önünde süresiz çadır eylemi başlatmıştı.

Sendika, bu talepleri karşılanıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetmişti.
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