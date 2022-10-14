banner875
banner815
Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor
Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor
7 0
Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor
Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor
43 0
 
Sebze fiyatları el yakıyor
Sebze fiyatları el yakıyor
20 0
32 0
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
22 0
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
11 0
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
14 0
banner878

Kamu-İş grevlere devam kararı aldı

banner476

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu: “Grevlerimize süresiz ve genel grev de dahil olmak üzere devam kararı aldık”

banner825
Kamu-İş grevlere devam kararı aldı

 

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yönetim kurulu olarak okullarda uyguladıkları grevlere, süresiz ve genel grev de dahil olmak üzere oy birliğiyle devam kararı aldıklarını açıkladı.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, okullarda hademe olarak görev yapan Kamu-İş üyeleri için toplu iş sözleşmesinin yasal hak olduğunu söylediklerini ve bunu istediklerini belirterek, “Hiçbir zaman ‘kadro ve istihdam istiyoruz’ demedik. Ne de bu amaçla bir eylemde bulunmadık” dedi.

“Ancak ne yazık ki, Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın konuyu başka taraflara çekmeye çalıştığını üzülerek görüyoruz” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Kamu-İş olarak biz hiç ağız değiştirmeyiz. Dün ne dediysek bugün de onu söyleriz. Duruşumuz hiç değişmedi, değişmeyecek. Yönetim Kurulu olarak dün akşam toplanıp ‘mücadeleye devam’ kararı aldık.” 

-“Halep oradaysa arşın burada”

“Halep oradaysa arşın burada” diyen Ahmet Serdaroğlu, her zaman ezilenin yanında, sömürmek isteyenlerin karşısında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Grevlere süresiz ve genel grev de dahil olmak üzere oy birliğiyle devam kararı aldıklarını açıklayan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Bu süreçte emek mücadelesine destek veren ve yanımızda olan tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.