Kamu-İş, Eğitim Bakanlığına siyah çelenk bıraktı

Bu noktada taleplerinin toplu iş sözleşmesi imzalanması olduğunu kaydeden Serdaroğlu, bu kapsamda defalarca Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazdıklarını dile getirdi.

Üyeleri olan 230 hademeye, 5 Eylül’den bu yana okullarda çalıştığı halde, “zaten çalışmıyorlar, nasıl sendikalı olacaklar” dendiğini belirten Serdaroğlu, bunu eleştirdi ve yasal mevzuata işaret ederek, hademeler şirket altında istihdam edilecekse, toplu iş sözleşmesi imzalama hakları doğacağını anlattı.

Kendilerinin başından beri hademelerin kamuya kadrolanmayacağını bildiklerini ifade eden Serdaroğlu, sendikalı olan çalışanların şu an toplu iş sözleşmesi hakları olduğunu belirtti.

Önceki tartışmalarda geçen “abi” konusuna değinen Serdaroğlu, “abimiz değil babamız olsa bu yapılana müsaade etmeyiz” dedi.

Bakanlığa cumaya kadar müddet verdiklerini söyleyen Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamalarına işaret ederek “kapılar ardında söylenenleri anlatsak, o koltukta oturamaz” ifadelerini kullandı, “Kapılar ardından utanılacak hiçbir şey yapmadık. Abi dediysek saygımızdan dedik” şeklinde konuştu.