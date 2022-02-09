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Kamu Hizmeti Komisyonu bazı yazılı yarışma sınavlarını ileriki bir tarihe erteledi

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Kamu Hizmeti Komisyonu bazı yazılı yarışma sınavlarını ileriki bir tarihe erteledi

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı (KHK), yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar devam etmekte olan seçim yasakları nedeniyle, 13 Şubat’ta yapılacağı duyurulan bazı kadroların yazılı yarışma sınavlarının ileriki bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

KHK’dan yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun 4 No’lu Genelgesi uyarınca, 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen seçimin başlangıç günü olarak kabul edilen 26 Kasım 2021 tarihinde başlayan seçim yasaklarının, yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar devam etmekte olduğu ve seçim yasakları içerisinde komisyon tarafından herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, 13 Şubat 2022 tarihinde yapılacağı duyurulan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ndeki IV. Derece Patoloji Teknisyeni ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ndeki IV. Derece Sıhhiye Müfettişi ile II. Derece Diş Hekimi kadrolarının yazılı yarışma sınavları ileriki bir tarihe ertelendiği aktarılırken, yeni sınav tarihlerinin yasal süreler de göz önünde bulundurularak, KHK’nın web sayfası aracılığıyla adayların bilgisine getirileceği kaydedildi.

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