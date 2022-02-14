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Kamu Hizmeti Komisyonu bazı sınavları erteledi

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Kamu Hizmeti Komisyonu bazı sınavları erteledi
Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) seçim yasaklarının yeni Bakanlar Kurulu’nun göreve başlamasına kadar sürmesi nedeniyle bazı sınavların ertelendiğini duyurdu.
Buna göre, 16 Şubat’ta yapılacağı duyurulan, “Çalışma Dairesi III. Derece İş ve İşçi Bulma Şube Amiri”, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Hastane Amiri” ve “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Kan Bankası Şube Amiri” yazılı sınavları ileriki bir tarihe ertelendi. 
Yeni sınav tarihlerinin yasal süreler de göz önünde bulundurularak, KHK internet sayfası aracılığıyla açıklanacağı kaydedildi.
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