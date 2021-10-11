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Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü değişikliği nedeniyle sınav programı yeniden düzenlenecek

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Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü değişikliği nedeniyle sınav programı yeniden düzenlenecek
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Kamu Hizmeti Komisyonu, Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş Şekliyle 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde gerçekleştirilen değişiklik nedeniyle, yeni bir sınav programı oluşturulacağını ve sınavların yayınlanan yeni programa göre yeniden düzenleneceğini duyurdu.

Komisyon’dan yapılan açıklamada, Sınav Tüzüğü’nde gerçekleştirilen değişiklik nedeniyle daha önceden sınav tarihleri belirlenen tüm mevkilerin sınav konularının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Kurumlardan gelecek sınav konu başlıkları ile ilgili yanıtlara göre yeniden tarihlendirme yapılıp duyurulacağının belirtildiği açıklamada,  ilgili dairelerden bakanlıkları aracılığı ile erken gelen yanıtların listede daha erken tarihte yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, “Bu bağlamda yeni bir sınav programı oluşturulacağını, sınavların yayınlanan yeni programa göre yeniden düzenleneceğini tüm adaylara, kamuoyuna ve tüm ilgililere Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı olarak duyururuz” denildi.

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Etiketler; #Kamu Hizmeti Komisyonu #Sınav Tüzüğü
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