“Kamu fedakârlık yapıyor, özel yükümlülüklerini yerine getirmiyor”

KTAMS Başkanı Bengihan, kamunun hayat pahalılığı almayıp, kesinti yapıldığını, böylece kamunun fedakarlık yaptığını hatırlattı ve özel sektörün de ne gibi bir fedakârlık yapacağını sordu

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTTO yönetim kurulu üyesi Ali Başman’ın kamudan geri ödemesiz maaş kesintisi yapılması ve özel sektöre kaynak yaratılması fikrini eleştirdi.

Güven Bengihan, kamunun hayat pahalılığı almadığını ve kesinti yapıldığını belirterek, kamunun fedakarlık yaptığını ancak özel sektörün de ne gibi bir fedakârlık yapacağını sordu.

Güven Bengihan BRT’de şöyle konuştu:

“Özele kaynak yaratmak için kamunun fedakârlık yapılması istenir ancak özel sektör kendi yükümlülüklerini ne kadar yerine getirir. Kamudan geri ödemesiz kesintisiz yapılmasını savunan Ali Bey keşke, özele verilen teşvikler, hibeler ve geri ödenmeyen kredilerden de bahsetseydi. 2019’da salgın yokken 2612 şirket 892 milyon TL kurumlar vergisi ödemeyi taahhüt etti ancak beyan edilen bu miktarın 462 milyon TL’si devlete ödenmedi. Salgın nedeniyle yapılan düzenlemede Temmuz 2020 ile Temmuz 2021 arasındaki sürede özeldeki işverenlerin primlerini devlet yatıracak. Bu parayı kamudan yapılacak kesintilerle yapacak.”

