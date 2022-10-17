“Kamu bankalarının UBP’den DP’ye geçmesi hangi pazarlığın sonucu?”

HP Başkanı Özersay, Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin Başbakanlıktan alınarak Başbakan Yardımcılığına bağlanmasında nasıl bir pazarlığın olduğunu sordu





Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kamu bankalarından Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin Başbakanlıktan alınarak Başbakan Yardımcılığına bağlanmasını eleştirerek, nasıl bir pazarlığın sözkonusu olduğunu sordu.

Özersay, “Kamu bankalarının yönetimi UBP’den alınıp Demokrat Parti’ye verildi, üstelik gayrimeşru hükümet kurulduktan 6 ay sonra. Peki bu süre zarfında ne oldu? UBP bu bankaları iyi yönetemedi de Demokrat Parti mi iyi yönetecek? Yoksa UBP’de buralarda görev yapacak, bu işten anlayan isimler yoktu da DP’de mi var? Her iki siyasi partinin de geçmişte kamu bankalarının yönetilmesiyle ilgili olarak sicili temiz değildir” dedi.

Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında “Bankacılıktan anlamayan, bu bankalara borcu olan ya da siyasi nitelikli kredileri partililerine verdirerek bu batık kredi uygulamaları ile bankaları zarara uğratan pek çok örnek yaratmışlardır. Kamu bankalarını biri diğerinden daha iyi yönetemediğine ve her iki siyasi partinin de sicili bu konularda temiz olmadığına göre burada başka bir pazarlık var demektir” ifadelerini kullandı.

Özersay, özellikle Kooperatif Merkez Bankası’nda geçmişte yaşananlara dikkat çekerek “Merkez Bankasını, Polis Teşkilatını ve Başsavcılığı özellikle bu konuda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Herkes gözünü dört açmalıdır. Hem bundan önce başlatılan soruşturma süreçlerinin salimen sonuçlanması ve suçlular varsa tespit edilerek cezalandırılmasını engelleyecek siyasi adımlara müsaade edilmemeli hem de bundan sonra bankayı zarara uğratabilecek olası adımlardan kaçınılması için temkinli olup süreçler yakından takip edilmelidir” dedi.

Özersay, geçmiş yıllarda Demokrat Parti tarafından atanan Kooperatif Merkez Bankasının bazı yöneticilerinin kendi önceki dönemde verdikleri batık kredilerle bankayı zarara uğrattıkları konusunda Merkez Bankası tarafından hazırlanan inceleme raporu bulunduğunu kaydetti. Özersay, hatta bu rapor nedeniyle DP tarafından atanmış olan bazı banka yöneticilerinin de istifa etmek zorunda kaldığını da hatırlatarak şöyle devam etti:

“Bu konu kısa süre önce mali polise gönderilmişti, dosyanın şu anda ya mali poliste ya da savcılıkta olması lazım. Bu konuda Demokrat Parti halen daha önceki sıkıntılı durum giderilmeden neden özellikle Kıbrıs Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası yönetimlerini kendine bağlamak istedi? Bu cevaplanması gereken çok kritik bir sorudur. Umarım devam eden soruşturmayı olumsuz yönde etkileyecek bazı müdahaleler söz konusu olmaz”

Özersay, “Merkez Bankasını, Polis Teşkilatını ve Başsavcılığı özellikle bu konuda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Herkes gözünü dört açmalıdır” dedi.

