"Kampların başvurularını Elçilik memurları alacak"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın Türkiye’de düzenleyeceği kamplarla ilgili basın bildirisi yayımladı. Çanakkale, Rize, Trabzon, İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek kamplar için başvuruların Elçilik memurları tarafından alınacağını söyleyen Eylem bu durumu eleştirdi.

Eylem'in açıklaması şöyle:

"Eğitim, gerici toplumsal dönüşüm aracı yapılmıştır.

Eğitim Bakanlığı, okullara her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale kampları, ayrıca Rize, Trabzon, İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilecek ortak kültür kampları düzenleneceğini duyurmuştur. Çanakkale kamplarına 480 liseli öğrencimizin, kültür kamplarına da 480 lise ya da üniversite öğrencimizin katılabileceği belirtilmektedir. Ve yine başvurular Eğitim Bakanlığımızda sürekli görevde bulunan elçilik memurları tarafından alınacaktır.

AKP, toplumsal dönüşüm için araç olarak kullandığı ideolojik eğitim politikalarını, faaliyet ve uygulamalarını ülkemize de dayatmaya devam etmekte, bu dayatmaları harfiyen yerine getirmeye çalışan kraldan kralcı işbirlikçi kuklaları aracılığıyla hayata geçirmeye çalışmaktadır. İlahiyat kolejinin ikincisinin açılma kararı, bu akademik yıl başlamadan komisyonlardan habersiz kitap içeriklerinin Türkiye Talim Terbiyesi tarafından değiştirilmesi, dönüştürülmesi, Kuran kursları, tarikat yurtları, öğretmene, haklarına, çalışma koşullarına saldırılar, ‘tam gün’ uydurmasıyla öğretmen sendikasına saldırılar, örgütlülüğünü bölme, zayıflatma ve özgürlüklerini tamamen ele geçirerek eğitimin içini boşaltma çalışmaları dozu artırılarak devam etmektedir.

Anayasa ve Milli Eğitim Yasamızda koşul bulunan kamusal, çağdaş, fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel, laik eğitim ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Öğretmenlerimiz ücretli köleye dönüştürülmek, etkisizleştirilmek, itibarsızlaştırılmak ve toplumdaki statülerini kaybetmekle karşı karşıya bırakılmak, ortaçağ karanlığına hapsedilmek istenmektedir.

Tasarlanan eğitim sistemiyle, insan hakları, demokratik, laik, çağdaş toplum yapısı ortadan kaldırılmakta, muhafazakar, dindar, kindar nesiller devlet eliyle yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin mücadele gücü olan sendikalarını ortadan kaldırmak için yandaş sendika kurdurulmakta, ajan öğretmen görevlendirilmekte, ilahiyat açılmakta, öğretmeni örgütsüzleştirmek, diz çöktürtmek için her türlü asimilasyoncu, baskıcı dayatmalara başvurulmaktadır.

Yıllardır kendi dinini, kültürünü, dilini, benliğini korumuş toplumumuzu dönüştürmek için sürdürülen dayatma politikalar, her türlü takiyye ve misyonerlik çalışmalarıyla hayata geçirilmek istenmektedir.

Okul yapılmamakta, eğitim konteynerlere mahkum edilmekte, kaynaklar kısıtlanmakta, kadrolar eksik bırakılmakta, buna karşılık camiler, külliyeler açılmakta, gençlerimiz atanma beklerken TC’den öğretmenler istihdam edilmektedir. Öğretmenlerin iş yükü artırılmakta, altyapı, donanım sıkıntıları, kalabalık sınıflar, güncellenmeyen tüzükler gibi sorunlarla karşı karşıya, tamamen desteksiz bırakılmakta, sosyal güvensizlik, göç yasası gibi yasalarla yok edilmek istenmektedir.

Dayatmalarla bizleri azaltmaya, varlığımızı yok etmeye, değerlerimizi ortadan kaldırıp dönüştürmeye çalışanlar ve yolsuz, hırsız işbirlikçileri bilmelidir ki Kıbrıslı Türkler, çağdaş, laik, demokratik eğitim ve yaşam biçimine yapılan saldırıları yıllardır göğüslemiş mücadeleden vazgeçmemiştir. Bu mücadelede öncü olan öğretmenler ve öğretmen sendikaları yılmayacak, tüm baskı ve tehditlerinize rağmen mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir."