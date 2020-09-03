Kamp-Der binası mühürledi

Yeniboğaziçi Belediyesi, Kamp-Der binası ile kamp alanı girişinde sorumluluğunda bulunan güvenlik binasını dün mühürledi

Yeniboğaziçi Belediyesi ile Kamp-Der arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Yeniboğaziçi Belediyesi, Salamis Kampçıları Koruma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der)’in Kolymbos Ormanı’nda faaliyet gösteren Kamp-Der binası ile kamp alanı girişinde sorumluluğunda bulunan güvenlik binasını dün mühürledi. Kamp alanındaki yapılar ile ilgili yasal ruhsatların ibraz edilmeyip tuvalet atıkları sorununun ortadan kaldırılmaması halinde ise belediye 263 yapının 15 günün sonunda mühürleneceği yönünde kamp sakinlerine ihbarda bulundu.Dün sabah polis nezaretinde Yeniboğaziçi Belediyesi zabıtaları tarafından gerçekleştirilen mühürleme işlemi ile derneğin alandaki faaliyeti durduruldu.Polis ve zabıtaların alandaki mühürleme işlemi sırasında kamp alanı sakinleri bölgede tepki gösterdi.Kamp- Der’in faaliyetlerinin durdurulması işlemi için ara emri başvurusu yapılacağı öğrenilirken, Kıbrıs Postası’na konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Turizm Bakanlığı ile Kamp- Der arasında imzalanan protokolün 17 Şubat 2019 yılında sona erdiğini hatırlatarak, derneğin çalışma izni ve işletme ruhsatının ibraz edilmesi için 15 gün önce ihbarda bulunulduğunu belirlenen sürenin dolmasına rağmen hiçbir evrakın sunulmayıp talep edilen koşullarında iyileştirilmemesi nedeni ile Kamp-Der’e ait binaların mühürlendiğini açıkladı. Başkan Zurnacılar, alanda karavan, baraka ne var ise 15 gün içinde yasal durumlarının ibraz edilmesi için de bugün ihbar verildiğini belirtirken, yasal evrakların ibraz edilmemesi halinde 15 günün sonunda uygunsuz, kaçak olduğu tespit edilen yapıların da mühürleneceğini açıkladı.Yıllardan beri kamp alanında olduklarını dile getiren kamp sakinleri belediyenin tebliğini kabul etmediğini belirtti. Kamp-Der binalarının mühürlenmesine tepki gösteren kamp alanı sakinleri, avukatları aracılığı ile ara emrine başvuracaklarını kaydetti.Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, kamp alanında yıllardan beri devam eden bir takım sorunların olduğuna vurgu yaptı. Kamp alanındaki sorunların insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştığını ifade eden Zurnacılar, yıllar içinde alanda çarpık yapılamanın da hızlı şekilde arttığını ifade etti.1 buçuk yıldan beri dernek ile olan sözleşmenin de sona erdiğini ve yasal olmayan şekilde faaliyette bulunulduğunu ifade eden Başkan Zurnacılar, 15 gün önce derneğin işletme ve çalışma ruhsatlarını ibraz etmeleri yönünde ihbar verildiğini ancak süre sonunda ne yasal evrakların ibraz edildiğini ne de talep edilen sorunların giderildiğini söyledi.Yıllardır alandaki çarpık yapılaşmaya bir şekilde göz yumulduğunu ve 15 yılda bu hale geldiğini söyleyen Zurnacılar, “müdahale edilmezse 10 yıla kadar apartmanlar kalkar” dedi 2003 yılında bölgenin “Özel çevre koruma bölgesi” ilan edildiğini ve imar yasağının olduğunu söyleyen Zurnacılar, kamuya ait olan bu alandan kamunun yararlanması gerektiği görüşünde olduklarını kaydetti. Kamu yararına el birliği ile bu çarpık yapılaşma düzenine dur diyeceklerini ifade eden Zurnacılar, atıkların dışında ormanlarında tahribata uğratıldığını belirtti. İmarlara müdahale edilmemesinin bu sonucu doğurduğunu belirten Başkan Zurnacılar, “kamp alanında karavan, baraka ne var ise 15 gün içerisinde yasal durumlarını, inşaat ruhsatlarını, tuvalet atıkları için ne yaptıkları ile ilgili bize evrak sunmalarını talep ettik. Bu sorunların ortadan kaldırılacak yasal evraklarını göstermelerini istiyoruz. Aksi takdirde 15 günün sonunda yasal olmadığı tespit edilen ve insan sağlığını tehdit ettiği tespit edilen yapılar mühürlenecek” dedi.Başkan Zurnacılar kamp alanında toplam 263 yapının bulunduğunu, 150’sinden fazlasının sabit yapı olduğunun belirlendiğini kaydetti.