Kameraman KKTC'deki törene katılmamış ama...

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in de yüzücü olarak katıldığı, “Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a” etkinliğini Anamur’da görüntüleyen bir kameramanın pozitif çıkmasından dolayı Anamur Belediye başkanı ve ekibi karantinaya alındı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü anısına İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ile Anamur Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Kıbrıs’a gelen ekip 20 Temmuz törenlerine katılmıştı.

18 Temmuz günü ilçeye gelen çekim ekibinde yer alan, ismi açıklanmayan görevli kameramana yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. KKTC'de düzenlenen törene katılan ekip, 20 Temmuz akşam saatlerinde deniz yoluyla Anamur'a geldi.

Testi pozitif çıktığı belirlenen kameraman, sağlık ekiplerince yapılan kontrolden sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, aynı ekipte bulunan Kürşat Tüzmen ve sporcuların, testi pozitif çıkan kameramanla aynı araçta seyahat eden ekip arkadaşlarında da olumsuz herhangi bir durum olmadığını ve yapılan Covid-19 testlerinin de negatif çıktığını ifade etti.

TRT: KORONAVİRÜS TESTİPOZİTİF OLAN KAMERAMANIN KKTC’YE GELDİĞİ HABERİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

TRT Kıbrıs Bürosu Temsilcisi Tahir Olcay Kıraç bugün basında yer alan ve 20 Temmuz’da KKTC’te gelen bir TRT kamermanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasında, 20 Temmuz'da Anamur'dan Girne'ye yüzerek gelen 6 kişilik ekibi takip eden kameramanın test sonucunun pozitif çıkması haberi medyaya yansımıştır.

Söz konusu kameraman 17 Temmuz'da numune vermiş olup 18 Temmuz'da test sonucunun pozitif çıkması sonucunda Mersin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Kameramana eşlik edecek 4 kişi de temaslı oldukları için söz konusu etkinliği takip etmemişlerdir.

Yüzücü ekibin etkinliğini bu nedenle TRT KKTC Bürosu görevli ekibi olarak Tahir Olcay Kıraç ve Mustafa Fidan tarafından takip edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”