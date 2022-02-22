Kamera görüntülerinin sızdırılmasına soruşturma

Soyalan, Kent Güvenlik Yönetim Sitemlerinin kayıtlarının tamamen Polis Müdürlüğü’nün kontrolünde olduğunu söyledi ve bazı görüntülerin basına sızması konusunda teşkilat içerisinde soruşturma başlattıklarını bildirdi



Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, “Ülkedeki Mobese kayıtlarının Türkiye tarafından yönetildiği ve cinayetle ilgili bazı görüntülerin ülke basını yerine Türkiye medyası ile paylaşıldığı” yönünde de Polis Teşkilatını zan altında bırakacak iddia ve eleştirilere yer verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Kent Güvenlik Yönetim Sitemlerinin kayıtları, tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhutiyeti Polis Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde ve denetimindedir. İddia edildiği gibi başka bir merkezden izlenebilir yada yönlendirilebilir bir sistem değildir. Kapalı devre bir sistem olup, KKTC Polis Genel Müdürlüğü personelinden yetkilendirilmiş olanlar haricinde herhangi bir kimsenin erişmesi mümkün değildir.

Sizler de takdir edersiniz ki bu denli önemli bir soruşturma yürütülürken, olaya ilişkin bazı bilgi, belge ve görüntüler, Polis Genel Müdürlüğü birimleri ve Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılmıştır.

Maalesef olayın hemen ardından gerek ülkemiz gerekse Türkiye medyasında çeşitli görüntü ve iddiaların yer aldığını görmekteyiz.

Bu gelişmelerden de görüleceği üzere, Polis Teşkilatına henüz ulaşmayan bazı özel kamera görüntüleri ve bazılarının tamamen asılsız olan iddiaların Türkiye’de medya tarafından kendi görüşleri doğrultusunda reyting amaçlı yorumlar yapılarak servis edilmesi, bizleri de hayrete düşürmüştür.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Şüpheliler hakkında ulaşılan bilgiler soruşturmanın selameti açısından, meselenin tahkikat memuru tarafından remand duruşmalarında Mahkeme huzurunda açıklanmakta ve siz basın mensupları oradan da bilgi sahibi olduğunuzu biliyoruz.

Böylesi önemli bir olayda, soruşturmanın selametini etkileyecek birçok önemli detay ve görüntünün yargı sürecinde deşifre olması bizlerin işini hayli zorlaştırdığını ve bu durumun soruşturmanın seyrine gölge düşürdüğünü söylemeden geçemeyeceğim.”

Soyalan, bazı görüntülerin basına sızması konusunda teşkilat içerisinde de idari bir soruşturma başlattıklarını ve görüntülerin Polis Genel Müdürlüğü birimleri içerisinden sızdığının tespit edilmesi durumunda da gerekenin yapılacağını vurguladı.

Basın mensuplarının, böylesi önemli olaylarda halkı bilgilendirmek adına yaptıkları yayınlarda, bu tür hassasiyetleri gözetmelerini isteyen Soyalan, KKTC Polis Teşkilatının halkın, huzur ve güvenliği için elindeki mevut kısıtlı imkanlarla görev yaptığını belirtti.

