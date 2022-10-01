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Kamacıoğlu: “Ekonomiyi canlandırmak istiyorsanız sanayiciyi güçlendirmeniz gerekiyor”

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Son 20 yıllık sürede KKTC’ye gelen yardımların sadece yüzde 2’sinin sanayiye aktarıldığına değinen Kamacıoğlu, “Yüzde 2’yle 15 bin kişi çalışabiliyorsa, yüzde 8 veya yüzde 10’la neler yapılabileceğini siz hayal edin” diyerek “Ekonomiyi canlandırmak istiyorsanız sanayiciyi güçlendirmeniz gerekiyor” dedi

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Kamacıoğlu: “Ekonomiyi canlandırmak istiyorsanız sanayiciyi güçlendirmeniz gerekiyor”

 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, Kıbrıs Türk sanayi sektörünün mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve analiz etmek için gerekli sağlıklı verilerin oluşturulması amacıyla sanayi envanter  çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.
Ülkede sanayinin durumunun kötü olmadığını ama iyi de olmadığını belirten Kamacıoğlu, sanayicilerin yıllardır üretim için savaş içinde olduklarını kaydetti.
Son 20 yıllık sürede KKTC’ye gelen yardımların sadece yüzde 2’sinin sanayiye aktarıldığına değinen Kamacıoğlu, “Yüzde 2’yle 15 bin kişi çalışabiliyorsa, yüzde 8 veya yüzde 10’la neler yapılabileceğini siz hayal edin” dedi. 
Bu dönemde her türlü zorluğun içinde sanayicilerin bulunduğunu ifade eden Kamacıoğlu, “Kıbrıs’ta ekonomiyi canlandırmak istiyorsanız sanayiciyi güçlendirmeniz gerekiyor” ifadesini kullandı.
Sanayiciye yardım etmenin önemine işaret eden Kamacıoğlu, göreve geldikten sonra yapılanlara bakıldığında, resmi  kaynaklara dayanan bir çalışma olmadığının görüldüğünü ifade etti.
Yapılan kapsamlı çalışmanın tamamının Kıbrıs Türk Sanayi Odası bütçesinden yapıldığına işaret eden Kamacıoğlu, şu ana kadar rapora yüzde 85 oranında bir çalışmanın yansıdığını ve önümüzdeki yıllarda daha çok veri elde edileceğine inanç belirtti.
Kamacıoğlu, Merkez Bankası başkanından, kredi verilirken sanayi sicillerinin incelenmesini istedi.
 
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