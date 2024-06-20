banner913
banner932
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
19 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
21 0
 
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
21 0
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
30 0
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
33 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
41 0
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
44 0
banner1032

Kalp krizi geçiren Asil Nadir, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alındı

banner1020

banner974
Kalp krizi geçiren Asil Nadir, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alındı
banner971
İş insanı, 83 yaşındaki Asil Nadir, kalp krizi geçirerek YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle bugün öğle saatlerinde YDÜ Hastanesi’ne başvuran Asil Nadir, Kardiyoloji bölümü tarafından yapılan tetkiklerin ardından anjiyoya alındı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Nadir’e stent takıldı.
Nadir, başarılı operasyonun ardından koroner yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.