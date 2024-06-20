Kalp krizi geçiren Asil Nadir, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alındı

İş insanı, 83 yaşındaki Asil Nadir, kalp krizi geçirerek YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle bugün öğle saatlerinde YDÜ Hastanesi’ne başvuran Asil Nadir, Kardiyoloji bölümü tarafından yapılan tetkiklerin ardından anjiyoya alındı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Nadir’e stent takıldı.
Nadir, başarılı operasyonun ardından koroner yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı
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