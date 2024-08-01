TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin öldürülmesini lanetledi. Erdoğan, "Gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır” dedi





TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." ifadelerini paylaştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.



