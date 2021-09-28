Kalkınma’nın kredileri geri dönmüyor

Kalkınma Bankası, 1993’ten bu yana 1 milyar 414 milyon TL kredi kullandırdı. Ancak bu kredilerin bugüne kadar yüzde 53’ü geri ödenmedi. Geri ödenmeyen kredi miktarı 748 milyon 300 bin TL. 300 icra dosyası var ama şimdiye dek sadece 3 icra dosyası sonuçlandı



Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yaklaşık % 53’ünün geri ödenmemiş ve donuk pozisyonunda olduğu açıklandı.

748 milyon Türk Lirası’nın üzerinde bir krediyi geri alamayan Kalkınma Bankası’nda kurulduğundan beri sadece 3 icra işlemi yapıldı, 300’ü aşkın dosya ise icrada bekliyor.

Sermayesinin tamamı toplumun tasarruflarından oluşan Kalkınma Bankası’nda 4’ü ‘müşavir’ konumunda olmak üzere 5 Genel Müdürü bulunuyor.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ve Genel Müdür İnanç Babaliki bir grup gazeteci ile bir araya geldi, bazı verileri paylaştı.

Kalkınma Bankası Mali ve Muhasebe Şube Müdürlüğü’nün verileri ve güncel kur üzerinden yapılan hesaplamaya göre Kalkınma Bankası kurulduğu 1993 yılından Eylül 2021’e kadar 1.413.889.807,35 TL kredi kullandırdı.

665.588.256,36 TL ödemesi devam eden ve yasal takibe girmeyen canlı kredi bulunduğu açıklandı.

Yasal takipteki kredi miktarı 159.243.803,57 TL, hüküm almış kredi miktarı ise 589.057.747,41 TL olarak açıklanırken, “Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yaklaşık % 53’ü ne yazık ki geri ödenmemiş ve donuk pozisyonundadır” denildi.

Tosunoğlu, geri ödenmeyen ve donuk kredi miktarının 748 milyon 300 bin TL olduğunu kaydetti.

Tosunoğlu şunları söyledi:

“Kalkınma Bankası’nda bugün 65 personel ve uzman görev yapmaktadır.

Kurumun özellikle teknik ve bilgi teknolojileri anlamında personel ihtiyacı ortadayken, genel müdür müşaviri konumunda 4 ismin olması önemli bir çarpıklıktır. Kalkınma Bankası halen otomasyon sistemine geçmemiş, e-bankacılığın ve teknolojinin uzağında kalmış, yeniden yapılandırılamamıştır. Düşününüz, bu çağda halen kart tutularak işlem yapılmaktadır. Ciddi dönüşüm ve yasal değişiklilere ihtiyaç vardır. Kalkınma Bankası’nın tahvil satışlarına dayalı bir politika ile yaşamını sürdürebilmesi mümkün değildir. Siyaseten yapılan ve hükümetlerin ömrüyle sınırlı olan yönetim kurulu atamaları sonucu oluşan istikrarsız yapı Kalkınma Bankası’nın gelişimi önünde engeldir. Kalkınma Bankası’yla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaması halinde birkaç yıl içerisinde tüm fonksiyonlarının ortadan kalkabilme ihtimali vardır.”



