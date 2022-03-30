Kalkınma’da kredilerin yarısı geri dönmedi

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’inin geri ödenmediğini açıkladı





Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yaklaşık yüzde 48’inin geri ödenmemiş ve donuk pozisyonunda olduğu açıklandı.

2021 Ekim ayında Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Tosunoğlu o dönem banka ile ilgili bilgi verirken, 1993’ten bu yana 1 milyar 414 milyon TL kredi kullandırıldığını, ancak bu kredilerin bugüne kadar yüzde 53’ünün geri ödenmediğini söylemişti. Buna göre geri ödenmeyen kredi miktarı 748 milyon 300 bin TL idi.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki önceki gün BRT’de katıldığı EkoFinans programında geri dönmeyen kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babaliki, Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’inin geri ödenmemiş ve donuk pozisyonda olduğunu söyledi.

Babaliki, “yasal ve idari takipte 162 kişi var. Dosya olarak baktığımızda 700’e yakın dosyamız var” dedi.

İcrada bekleyen çok fazla dosya olduğuna işaret eden Genel Müdür Babaliki, Bankanın kurulduğu günden bu yana sadece 4 icra işlemi yapılabildiğini vurguladı.

Babaliki, icradaki dosyaların sonuçlandırılması için harekete geçtiklerini vurguladı.

Babalikli, “Bankanın kurulduğu günlerde turizm, sanayi, hayvancılığın gelişiminin sağlanması için kredi verilmesi öncelikliydi. Marifet oydu. Ama günümüze geldiğimizde Banka’nın 30 yıllık geçmişinde şu anda marifet verilen kredilerle birlikte dönmeyen kredilerin geri tedariğinin olmasıdır. Bu yüzden çalışmalarımız hızla artmaktadır” dedi.

Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin KKTC halkının bankalardaki mevduatlarının yüzde 2’sinden tedarik edildiğini kaydeden Genel Müdür İnanç Babaliki, “tam da bu nedenle birikim sahiplerine bu paraların geri ödenmesi için çalışmak zorundayız” dedi.

Babaliki, geri ödenmeyen kredilerin, Kalkınma Bankası’nın yeni ve daha fazla miktarda kredi vermesini sınırlandırdığını söyledi.

Babaliki, “bu yıl verebileceğim 270 milyon TL krediyi ben neden 500 milyon TL’ye çıkartmayım. Kredilerin geri ödenmemesi bizi bu noktada sınırlandırıyor” dedi.



