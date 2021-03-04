Kalkanlı’ya 44 bin fidan dikiliyor

Kalkanlı’da geçtiğimiz yıl yanan ormanlık alana 44 bin fidan dikimi yapılacak







Ülkedeki kurum ve derneklerin katkılarıyla geçtiğimiz yıl Kalkanlı bölgesinde yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirmesine katkı sağlamak amacıyla toplamda 44 bin fidan dikimi yapılacak.

Bu çerçevede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ve KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, ülkenin değerlerini korumanın her vatandaşın görevi olması gerektiğine işaret ederek, konuya gösterdikleri duyarlık sonucu hazırladıkları proje için Türk Bankası yetkililerine teşekkür etti.

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif, ülkesi ile bütünleşen bir banka olarak bu yıl 120’nci yıllarını kutlayacaklarını, bunun anısına kalıcı bir eser yaratmak düşüncesi ile yangınla çorak hale gelen alanda, ülkeye yemyeşil bir orman kazandırmak istediklerini anlattı. Raif, Kalkanlı bölgesinde yanan ormanlık alana 30 bin fidan dikeceklerini belirtti.

Banka tarafından 1994 yılında Ercan Havaalanı yolunda Türk Bankası Ormanı kurulduğunu, geçtiğimiz yıl aynı alanda Solar Enerji Tesisi devreye koyduklarını anımsatan Raif, “Gelecek nesillere daha yeşil bir Kıbrıs, daha yaşanabilir bir ülke bırakmak Türk Bankası olarak toplumsal sosyal sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen de, dernek olarak sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, geçtiğimiz yıl yanan ormanın yeniden yeşillendirilmesine katkı koymak amacıyla 10 bin fidan dikeceklerini belirtti.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Duygu Komsuoğlu, geçen yıl yanan orman için 4 bin fidan bağışlamak istediklerini söyledi. Komsuoğlu, derneğin ilk sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, bu tarz projelerin devamının geleceğini ifade etti.



