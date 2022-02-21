Kalkanlı’ya 4 bin fidan

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kalkanlı’da 2 yıl önce meydana gelen yangında tahrip olan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için 4 bin fidan dikti

“Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Anı Ormanı”nda iç kısımlara Kızılçam, yol çevresine ise yangına karşı dayanıklı zakkum fidanları dikilerek can suyu verildi.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezen etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, 2 yıl önce meydana gelen yangında tahrip olan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi adına, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 4 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.Ekolojik döngünün temelini oluşturan ormanları korumanın her bireyin görevi olduğunu vurgulayan Sezen, projeye katkı koyan Kızılay ve Orman Dairesi ekiplerine, bölge muhtarlarına ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.