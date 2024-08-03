“Kalitesiz yakıt, Teknecik’i de halkı da mahvetti”

EL-SEN Genel Başkanı Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan “kötü yakıt” nedeniyle her seti 4 bin 500 Euro olan 14 set mazot pompasının bozulduğunu, bu nedenle bacadan siyah duman çıktığını vurguladı



Elektrik kesintileri, gıdaların bozulmasına, bunun da gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor. Sıcaklık rekorlarının yaşandığı bu günlerde soğutma sistemlerinin çalışmaması sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’in 2018’den bu yana gözden çıkarıldığını ifade ederek, “başkalarına peşkeş çekilmek” adına KIB-TEK’e yatırım yapılmadığını söyledi. BAĞIMSIZ TV'de yayınlanan, Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay'ın sunduğu "Markaj" programında konuşan Tuğcu, elektrik kesintilerinin en büyük nedeninin kalitesiz yakıtlar ve yetersiz kablolar olduğunu vurgulayarak, “Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan kötü yakıt nedeniyle her seti 4 bin 500 Euro olan 14 set mazot pompası bozuldu ve bu yüzden de bacadan siyah duman etrafa yayıldı” dedi.

“Birilerine peşkeş çekmek” için KIB-TEK’e yatırım yapılmadığını yineleyen Tuğcu, “Başbakan söylemlerimi beğenmediği için benimle görüşmüyor. Kurumun bu halde olmasının nedeni Başbakan ve müsteşarı Berhan Ongan’ın kötü yönetimidir” dedi.

2018’den bu yana KIB-TEK’e bilinçli şekilde yatırım yapılmadığını belirten Tuğcu, 2012’de sundukları “Özerklik Yasa Tasarısı”nın durduğunu, komiteye dahi gitmediğini ifade etti.

Tuğcu, elektrik kesintilerinin en büyük nedeninin kalitesiz yakıtlar ve yetersiz kablolar olduğunu söyledi. Tuğcu, “Teknecik Elektrik Santrali’nden şikâyet ediyor vatandaş haklı olarak, bunun nedeni kalitesiz, kötü yakıttır. Teknecik’te 14 set parça mazot pompaları bozuldu ve bu yüzden siyah duman etrafa yayıldı” dedi. Tuğcu konuyu fotoğraflarla şöyle anlattı:

“Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mazot pompalarının her seti 4 bin 500 Euro ve 14 set parça bozuldu. Onun için etrafa siyah duman salınıyor. Bakımları Teknecik’te çalışan emekçiler yapıyor. Sen yönetim olarak gününde parçayı vermezsen durum böyle olur. Tek bir paçadan 100 megavat çıkar. Bacalar dayanamaz hale geliyor. 170 personelim başta olmak üzere tüm halk etkilenir. Kesintiler ve siyah duman salımı konusunda personeli çalışmıyor olarak gösteriyorlar ama şimdi insanlar görüyor. 2 günde 14 pompa sıkıştı. 36 saat dizel bakım atölyesinde çalıştı ekipler” dedi.

Birilerine peşkeş çekmek için KIB-TEK’e yatırım yapılmadığını söyleyen Tuğcu, “Başbakan söylemlerimi beğenmediği için benimle görüşmüyor. Kurumun bu halde olmasının nedeni Başbakan ve müsteşarı Berhan Ongan’ın kötü yönetimidir” dedi. “

Ülkede 2 binin üzerinde hasta, solunum için elektrikli cihaz kullanıyor. Nefes alıp vermek için elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak kesintiler bu hastaların hayatını tehlikeye atıyorElektrik kesintileri, gıdaların bozulmasına, bunun da gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor. Sıcaklık rekorlarının yaşandığı bu günlerde soğutma sistemlerinin çalışmaması sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’in 2018’den bu yana gözden çıkarıldığını ifade ederek, “başkalarına peşkeş çekilmek” adına KIB-TEK’e yatırım yapılmadığını söyledi. BAĞIMSIZ TV'de yayınlanan, Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay'ın sunduğu "Markaj" programında konuşan Tuğcu, elektrik kesintilerinin en büyük nedeninin kalitesiz yakıtlar ve yetersiz kablolar olduğunu vurgulayarak, “Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan kötü yakıt nedeniyle her seti 4 bin 500 Euro olan 14 set mazot pompası bozuldu ve bu yüzden de bacadan siyah duman etrafa yayıldı” dedi.“Birilerine peşkeş çekmek” için KIB-TEK’e yatırım yapılmadığını yineleyen Tuğcu, “Başbakan söylemlerimi beğenmediği için benimle görüşmüyor. Kurumun bu halde olmasının nedeni Başbakan ve müsteşarı Berhan Ongan’ın kötü yönetimidir” dedi.2018’den bu yana KIB-TEK’e bilinçli şekilde yatırım yapılmadığını belirten Tuğcu, 2012’de sundukları “Özerklik Yasa Tasarısı”nın durduğunu, komiteye dahi gitmediğini ifade etti.Tuğcu, elektrik kesintilerinin en büyük nedeninin kalitesiz yakıtlar ve yetersiz kablolar olduğunu söyledi. Tuğcu, “Teknecik Elektrik Santrali’nden şikâyet ediyor vatandaş haklı olarak, bunun nedeni kalitesiz, kötü yakıttır. Teknecik’te 14 set parça mazot pompaları bozuldu ve bu yüzden siyah duman etrafa yayıldı” dedi. Tuğcu konuyu fotoğraflarla şöyle anlattı:“Teknecik Elektrik Santrali’ndeki mazot pompalarının her seti 4 bin 500 Euro ve 14 set parça bozuldu. Onun için etrafa siyah duman salınıyor. Bakımları Teknecik’te çalışan emekçiler yapıyor. Sen yönetim olarak gününde parçayı vermezsen durum böyle olur. Tek bir paçadan 100 megavat çıkar. Bacalar dayanamaz hale geliyor. 170 personelim başta olmak üzere tüm halk etkilenir. Kesintiler ve siyah duman salımı konusunda personeli çalışmıyor olarak gösteriyorlar ama şimdi insanlar görüyor. 2 günde 14 pompa sıkıştı. 36 saat dizel bakım atölyesinde çalıştı ekipler” dedi.Birilerine peşkeş çekmek için KIB-TEK’e yatırım yapılmadığını söyleyen Tuğcu, “Başbakan söylemlerimi beğenmediği için benimle görüşmüyor. Kurumun bu halde olmasının nedeni Başbakan ve müsteşarı Berhan Ongan’ın kötü yönetimidir” dedi. “