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Kaliteli ve huzurlu tatilin adresi: The Arkın İskele Hotel

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Ülkemizin başarılı iş adamlarından Erbil Arkın tarafından hayata geçirilen The Arkın İskele Hotel, 400’e yakın odası, casinosu, 5 restoran ve 4 bar/dinlenme salonu, tam donanımlı spa merkeziyle tatil severlere kaliteli ve huzurlu bir tatil sunuyor

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Kaliteli ve huzurlu tatilin adresi: The Arkın İskele Hotel

 
İskele’de kısa bir süre önce hizmete açılan The Arkın İskele Hotel; denize sıfır konumu, ultra her şey dahil konsepti, 1 km uzunluğundaki özel plajı ve iskelesi ile misafirlerine dopdolu bir tatil yaşatıyor.





Ülkemizin başarılı iş adamlarından Erbil Arkın tarafından hayata geçirilen The Arkın İskele Hotel, kısa sürede büyük ilgi gördü.






400’e yakın odası, casinosu, 5 restoran ve 4 bar/dinlenme salonu, tam donanımlı spa merkezi, 2 kapalı yüzme havuzu ve ücretsiz çocuk kulübüyle misafirlerine kusursuz bir hizmet sunan The Arkın İskele Hotel, konuklarından tam not almayı başardı.
 




 
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