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Kalite ve lezzet bir arada

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Nezih ortamı, kaliteli hizmeti ve her çeşit kebap ürünü ile Türk mutfağına özgü tatların sunulduğu Afitap Restoran, konuklarını lezzet yolculuğuna çıkarıyor

Kalite ve lezzet bir arada
Girne’de hizmete açıldığı günden bu yana bir marka haline gelen Afitap Restoran, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.


Nezih ortamıyla dikkat çeken ve damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez mekanı olan Afitap Restoran, zengin kebap çeşitleriyle konuklarını lezzet yolculuğuna çıkarıyor.


Usta şeflerin ellerinden hazırlanan eşsiz kebaplar ve Türk mutfağına özgü tatlar herkesi hayran bırakıyor.

Kaliteli hizmetiyle de farkını ortaya koyan Afitap, misafirlerinden tam not alıyor.


Mekanın başarılı direktörü Mustafa Öztürk ise bu başarılı yatırımıyla herkesin takdirini topluyor.

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