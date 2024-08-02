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Kaliland bölgesindeki peyzaj düzenleme projesi başladı

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Gazimağusa Belediyesi, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Çanakkale Mahallesine bağlı Kaliland bölgesindeki peyzaj düzenleme projesine başladı.

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Kaliland bölgesindeki peyzaj düzenleme projesi başladı
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Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Park Bahçeler Birimi, Proje Birimi ve Bayındırlık Bölümü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Otobüs durağının bulunduğu bölgeyi kapsayan çalışmalara bağlı olarak bölgede yapısı bozulmuş kaldırımlar onarılacak, yaya yürüyüş yolları yapılacak, mevcut araç park yerinde düzenleme yapılacak ve bölgenin peyzajında da iyileştirme yapılarak, bitkilendirme çalışmaları yapılacak.
Yaklaşık 3 hafta içerisinde tamamlanması planlanan projeyle bölgenin çehresinin değişerek, çağdaş bir yapıya kavuşacağına inanç belirtildi.
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