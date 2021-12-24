Genç işletmeci, 10 yıldır emek verdiği işletmesini ekonomik durum nedeniyle kapatmak zorunda kaldı

Ekonomik krizin geldiği nokta. 10 yıldır Göçmenköy Spor Kulübüne bağlı futbol sahalarındaki United Snack büfe kepenklerini kapattı.Facebook hesabından yapılan açıklamada “Kalıcı olarak kapalıyız” başlığı kullanıldığı ve şu paylaşımda bulunuldu:“İthal ürünlerde yaşanan sıkıntılar ve derinleşen ekonomik krize bağlı olarak faaliyetlerimizi durduruyoruz. 10 yıl boyunca müşterimiz olan herkese teşekkür ederiz”