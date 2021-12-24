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“Kalıcı olarak kapalıyız”

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Genç işletmeci, 10 yıldır emek verdiği işletmesini ekonomik durum nedeniyle kapatmak zorunda kaldı

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“Kalıcı olarak kapalıyız”
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Ekonomik krizin geldiği nokta. 10 yıldır Göçmenköy Spor Kulübüne bağlı futbol sahalarındaki United Snack büfe kepenklerini kapattı.
Facebook hesabından yapılan açıklamada “Kalıcı olarak kapalıyız” başlığı kullanıldığı ve şu paylaşımda bulunuldu:
“İthal ürünlerde yaşanan sıkıntılar ve derinleşen ekonomik krize bağlı olarak faaliyetlerimizi durduruyoruz. 10 yıl boyunca müşterimiz olan herkese teşekkür ederiz”

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