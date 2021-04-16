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Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için ilk etap çalışmaları başlıyor

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Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için ilk etap çalışmaları başlıyor
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İskele Belediyesi, Kalecik Köyü yakınlarında Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için ilk etap çalışmalarına pazartesi itibariyle başlandığını duyurdu.
Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile 11. 600 metrekarelik alana yapılacak proje kapsamında, yol genişletme çalışması, halk plajı, yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak. Proje kapsamında, peyzaj çalışması ile güzelleştirilecek kanal yapımı ile de yağmur suyunun, doğrudan denize ulaşması sağlanacak.  
Halkın ücretsiz kullanabileceği plajda, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik belediyeye ait büfe, duş yerleri, soyunma kabinleri ve WC de bulunacak. Proje sınırları içerisinde, çocuklar için çok sayıda oyun alanı da yer alacak.
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