Lefkoşa Metehan yolunda saat 14:15 sularında yağışlı havanın etkisinden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Vito marka aracı ile yolun sol tarafındaki kaldırıma çarparak durabildi.
Kaza sonucu iki kişi hafif yaralandı, kazada yaralanan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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