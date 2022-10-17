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Kaldırıma çarparak durabildi

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Metehan yolunda yağışlı havanın direksiyon hakimiyetini kaybeden Vito sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi

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Kaldırıma çarparak durabildi
Lefkoşa Metehan yolunda saat 14:15 sularında yağışlı havanın etkisinden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Vito marka aracı ile yolun sol tarafındaki kaldırıma çarparak durabildi.
Kaza sonucu iki kişi hafif yaralandı, kazada yaralanan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
 
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