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Kaldırım değil tuzak

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UKÜ, Taşkent ve Güngör’e giden yol güzergahında, yayaların ve öğrencilerin sıklıkla kullandığı kaldırımdaki rögarın kapağı içine düşmüş vaziyette tehlike saçıyor

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Kaldırım değil tuzak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Taşkent ve Güngör’e giden yol güzergahında, yayaların özellikle de öğrencilerin sıklıkla kullandığı kaldırımda adeta tuzak var.
Kaldırımda bulunan su gideri ya da rögarın beton kapağı içerisine düşmüş durumda.
Ağzının kaç gündür açık olduğu ise bilinmiyor.
Fotoğraflarda etrafında herhangi bir önlem olmadığı gözlemlendi. İçine yayaların düşmesi sonucu yaralanma ise kaçınılmaz.
 
 
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