Kaldığı otelde rahatsızlanan 66 yaşındaki turist, hayatını kaybetti

KKTC’de turist olarak bulunan Joseph Paget (E-66), Girne’de dün otel odasında aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Paget'in ani ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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