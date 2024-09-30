Kaldığı otelde rahatsızlanan 66 yaşındaki turist, hayatını kaybetti

KKTC’de turist olarak bulunan Joseph Paget (E-66), Girne’de dün otel odasında aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Paget'in ani ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

