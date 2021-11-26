Kalavaç’ta bir bomba daha bulundu

Beyköy Atış Alanı’nın doğusunda bulunan Kalavaç köyünde geçtiğimiz gün bulunan top mermisinin ardından bugün de bir patlamamış bomba daha bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir resim paylaşarak açıklama yapan Kalavaç sakini Mehmet Davulcu, bugün bulunan bombanın köyü doğusunda bulunduğunu belirterek atış alanının geçmişte Kalavaç’ın 5 km batısında olduğunu ifade ederek şimdi alış alanının neden köyün üzerine üzerine kaydırıldığını sorguladı.

Mehmet Davulcu'nun paylaşımı şöyle: Beyköy Atış Alanı Kalavaç'ın batısındadır. 2 gün önce bir eve çok yakın mesafede patlamamış bir bomba bulundu. Yetkililere haber verildi ve gereği yapılarak bölge temizlendi. Bugün köyün doğusunda patlamamış bir bomba daha tespit edildi. Umarım bu konu yetkililerce ciddiyetle ele alınır ve bu atış alanının köyün üzerine üzerine kaydırılması uygulamasından vazgeçilir.

Bu atış alanı 1975'te oluşturulduğunda atış yapılan nokta Kalavaç'in 5 kilometre Kuzey Batısında idi. Şimdilerde köyün doğusunda bile patlamamış bomba var! Birileri bu kaydırmanın amacını açıklamalı.

