Kalavaç Tomris nenesini kaybetti

Kalavaç köyünün sevilen siması ve simgelerinden olan Tomris Meraklı 83 yaşında hayata veda etti









Beşarparmak Dağlarının güney yamacındaki köylerden olan Kalavaç köyünün sevilen siması ve simgelerinden olan Tomris Meraklı dün hayatını kaybetti.

83 yaşında yaşama veda eden Tomris Meraklı'nın ölümünü Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil, sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Doğum ve ölüm arasına yani; 83 yıllık hayatına çok değerler katan Kalavaç köyü sakini aynı zamanda dünürümüz, aynı zaman da Görneç köyümüzde ve bölgemizde çok sevilen-sayılan ülkemizde simge olmuş, çok iyi kalpli koca bir çınar Tomris MERAKLI melek olup aramızdan ayrıldı. Kendisine Allahtan rahmet, evlatlarına, torunlarına ve onu tanıyan eş dost ve akrabalarına, sevenlerine baş sağlığı dilerim".



