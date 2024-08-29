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Kaktüs koşnili ile mücadele için bitki koruma ürünü dağıtımına başlanıyor

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Tarım Dairesi, kaktüs koşnili ile mücadele için bitki koruma ürünü dağıtımına başlıyor

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Kaktüs koşnili ile mücadele için bitki koruma ürünü dağıtımına başlanıyor
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 Tarım Dairesi Müdürlüğü, kaktüs koşnili ile mücadele kapsamında, babutsa hasadının tamamlanması ardından 2 Eylül itibarıyla bitki koruma ürünü dağıtımına başlayacağını duyurdu.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, babutsa üreticileri, en yakın kaza ve bölge tarım dairelerine başvurarak bitki koruma ürünlerini temin edebilecek. Kimyasal mücadelenin etkinliğini arttırmak amacıyla, zarar görmüş ve kurumuş babutsa yapraklarının, bitki parçaları ve meyvelerinin tarlalardan uzaklaştırılıp imha edilmesi gerekiyor.

Üreticilerin, ilaçlama sırasında bitki koruma ürünlerinin tavsiye edilen doz ve hasat aralığı süresine dikkatle uymaları gerektiği de duyuruda vurguladı. Ayrıca, "Babutsa İçin Geçici Tavsiye Alan Bitki Koruma Ürünlerinin Aktif Maddeleri" listesi, Tarım Dairesi Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi "tarimdairesi.gov.ct.tr" üzerinden takip edilebilir.

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