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Kahveye okkalı zam

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Ülkede asgari ücrete yapılan artışla birlikte zamlar da peşi sıra gelmeye başladı. 23 TL civarında olan 125 gramlık kahvenin fiyatı 30 TL’ye çıktı

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Kahveye okkalı zam
Ülkede asgari ücretin belirlenmesi ile birlikle zam yağmuru devam ediyor.
Vatandaşın alım gücünün her geçen gün düştüğü KKTC’de bir zam da kahveye geldi.
Marketlerde 23 TL’ye satılan 125 gramlık Türk Kahvesi’nin fiyatı, 7 TL’lik zamla 30 TL’ye yükseldi.
Bazı marketlerde Mehmet Efendi kahveye okkalı zam yapıldı.
23 TL civarında olan kahvenin fiyatı 30 TL’ye yükseldi.
Öte yandan bazı cips, çikolata ve alkol ürünlerine de zam yapıldı
 
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