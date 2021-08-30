Kahve de zamlandı

100 gr. kuru kahvenin fiyatı 6.5 TL’den 8,25 TL’ye çıktı



Tüp gaz, akaryakıt gibi temel ürünlere zam gelirken bir zam da kahveye geldi.

Kahvenin anavatanı Brezilya’da yaşanan don olayı, dünya kahve borsasını altüst ederken, ülkemizde de kahvenin zamlanması kaçınılmaz oldu.

Temmuz ayında %15 zamlanarak 6.5 TL’den satılan 100 gram kuru kahveye yeniden zam geldi. 100 gr. kuru kahve fiyatı son zam ile birlikte 8,25 TL oldu.

Böylece son yapılan %27'lik zamla birlikte 2 ay içinde kahveye %43 zam yapılmış oldu.

Dünya kahve borsasının kilitlenmesine neden olan kahve üretimindeki düşüş nedeni ile kahve ithalatı yapan üretici firmayı da zora soktu.

Oza kahve yöneticilerinden Ergün Oza, üreticinin 2 ay öncesine göre kahve alış fiyatlarının 2 katı arttığını kaydetti.

Oza, zammın esas sebebinin Brezilya’da yaşanan don olayı olduğunu, bu sebeple dünya kahve borsasının da bir dönem süresiz durdurulduğunu açıkladı.

Oza, yaşanan kriz nedeni ile tüm dünyadan kahve tedariğinde adeta bir kaos yaşandığını belirterek “Bütün alıcıların kahve ithali için adeta saldırmış durumda, Eylül ayında gelmesini beklediğimiz 2 konteyner ürünümü Ekim sonuna ertelendi. Yaşanan kaos nedeni ile de gemi şirketleri yeni planlamalara gitmek zorunda kaldı” şeklinde konuştu.

Öte yandan kahve kültürüne oldukça önem veren ve kahve tüketimi üst seviyede olan ülkemizde kahveye yapılan zam halkı adeta isyan ettirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda kahve fiyatlarındaki artış eleştiri yağmuruna tutuldu.

