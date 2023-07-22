Kahramanlık türküleri eşliğinde resepsiyon

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, İstanbul'da resepsiyonla kutlandı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümünde Beşiktaş'taki Yıldız Parkı Çadır Köşkü'nde resepsiyon düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Erenköy mücahitlerinden Özmen İkibiroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gönderdiği mesajı okudu.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Mücahitler Marşı"ndan bir bölüm okudu.

Birand Çınar, "20 Temmuz 1974, bu onurlu mücadelede bir dönüm noktasıdır. Gerisinde 11 yıllık hak, hukuk ve hayatta kalma mücadelesi vardır. Bu çerçevede hep hatırlatmak isterim ki BM Barış Gücü, Ada'ya 1964'te konuşlandırılmıştır. Eğer Yunanistan'ın ve Rum tarafının söylediği gibi Kıbrıs sorunu 1974'te başlayan bir işgal sorunu olsaydı, 1964'te BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'ta ne işi vardı?" ifadelerini kullandı.

Resepsiyon "Mücahitler Marşı", "Türk Marşı" ve kahramanlık türküleri eşliğinde verilen ikramla sona erdi.

