Kahraman bir mücahitti

Hayatını kaybeden emekli Polis Genel Müdürü Ali Çetin Karahan, son yolculuğuna uğurlandı. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Karahan’ın çalışkan, görevlerine ve milli davaya bağlı, personeli tarafından sevilen, örnek alınan bir kişi olduğunu vurguladı





Hayatını önceki gün kaybeden emekli Polis Genel Müdürü Ali Çetin Karahan için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne getirilen cenaze, tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Tatar, ailenin yanına giderek taziyelerini iletti.

Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, ardından Emekli Polis Genel Müdürü Ali Çetin Karahan’ın özgeçmişi okundu.

Daha sonra konuşmalara geçildi. Tören, saygı geçişinin ardından cenazenin tören mangası tarafından taşınarak, cenaze aracına uğurlanmasıyla sona erdi.

86 yaşında hayatını kaybeden Karahan’ın cenazesi, Gönyeli’de toprağa verildi.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, törende yaptığı konuşmada, emekli Polis Genel Müdürü Ali Çetin Karahan’ın polis teşkilatında 40 yıla yakın değişik birim ve bölgelerde görev yaptığını söyledi.

Karahan’ın, 1990-1994 yıllarında Polis Genel Müdürü birinci yardımcısı, son bir yılında ise Polis Genel Müdürü olarak görev yaptığını aktaran Soyalan, 1 Şubat 1995’te ise emekliye ayrıldığını kaydetti.

Soyalan, polislik mesleğinde genel müdürlük rütbesine kadar yükselen Karahan’ın milli mücadele yıllarında Limasol Sancağı’nda önemli görevler yapmış, kahraman bir mücahit olduğunu vurguladı.

Karahan’ın gerek polis teşkilatında gerekse mücahitlik yıllarında disiplinli kişiliğiyle her zaman ön planda yer aldığına dikkat çeken Soyalan, meslek hayatında Karahan’la çalışma imkanı bulduğunu anlatarak, komutasında birçok görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karahan’ın görev yaptığı yıllarda komutasında yer alan personeli sevdiğini ve koruduğunu dile getiren Polis Genel Müdürü Soyalan, Karahan’ın seçkin bir kişiliğe sahip, çalışkan, görevlerine ve milli davaya bağlı, personeli tarafından sevilen, örnek alınan bir kişi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Karahan’ın özgeçmişine dikkat çekerek, “40 yıllık bir hizmet aynı zamanda mücadele yıllarında Türk Mukavemet Teşkilatı’nın üyesi, mücahit olarak, önemli hizmetlerde bulundu” dedi.

Karahan’ın milli mücadele yıllarında, daha sonra polis mensubu ve Polis Genel Müdürü olarak polis teşkilatında önemli hizmetlerde bulunduğunun altını çizen Tatar, Karahan gibi kahraman kişilerin anısına saygı olarak, polis teşkilatına sahip çıkmanın siyasilerin görevi olduğunu dile getirdi.

