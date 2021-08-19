"Kafanızdaki engelleri kaldırın”

Dr. Bülent Dizdarlı, 89 yaşındaki bir Alman vatandaşın aşı olmaya geldiğine dikkat çekti, “Kaldırın kafanızdaki engelleri; sizi aşıya bekliyoruz” mesajı verdi





Girne’deki Özyalçın Aşı Merkezi’nde gönüllü olarak görev yapan Dr. Bülent Dizdarlı, “Yaşanmış aşı hikayeleri” başlığıyla dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cristhine” adlı 89 yaşındaki bir Alman vatandaşını konu aldı.

Dr. Bülent Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

Cristhine teyzemiz, bugün (dün) Özyalçın aşı merkezinin öznesi oldu. Kendisi uzun yıllardır ülkemize yerleşmiş, 89 yaşında, bir Alman vatandaşıymış.

Şeker ve ciddi kalp hastalıkları varmış. Şeker yüzünden bir bacağı diz altı ampüte edilmiş. “Gidemem yapamam” düşüncesiyle aşı olmaktan kaçınmış. Sonra bir yakın dostları bizim paylaşımlarımızda engelli vatandaşlara arabada aşı yaptığımızı görüp ona da söylemiş. Cesaretlenmiş, bu gün gelip şansını denemiş.

Cristhine Hanım’ı iki Türk bakıcısı getirmişti. Bana durumunu anlattılar. Pasportunda Alman olduğunu görünce, merakla yanına gittim. Merağımın sebebi bir Alman olarak neden Çin aşısını tercih ettiğini öğrenmekti.

Sorumu içtenlikle yanıtladı. “Benim değil, beni takip eden hekimlerin tercihi” dedi. Gülümsedim. Galiba gülümsememden yanındaki bakıcıları başka anlam çıkardılar. “ Arabada yapamaz mıyız? “ diye sordular. “İngiliz’e Türk’e yapıyoruz da Alman’a niye yapmayalım?” dedim, rahatladılar.

Az sonra Kıymet Hemşire arabada aşımızı uyguladı. Biraz beklettik sonra karşılıklı el salladık “Bye” dedik ve ayrılmadan önce bir ay sonra ikinci doza gelmesi konusunda randevulaştık.

Onlar giderken Kıymet Polat hemşire hanım “sahi neden gülümsedin o an ?” diye sordu. “Aklıma bir klişe lafın gerçekliği düştü de ondan” dedim. Kıymet hemşire Karadenizlidir. İlle öğrenecek ya tekrar sordu :” Neymiş o klişe laf?”

Cevapladım. “ENGEL BEDENDE DEĞİL KAFADADIR”

E hadi ama… Kaldırın kafanızdaki engelleri . Sizi aşıya bekliyoruz”



