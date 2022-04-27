Kadir Gecesi idrak ediliyor

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, bugünü perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek



Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, bugünü perşembe gününe bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğunu belirterek, halkın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı.

“Maddî-manevi bütün sıkıntılarımıza, bunalan ruhlarımıza, daralan kalplerimize bu gecenin bir şifa olması duası ile halkımızın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutluyorum” diyen İnik, Müslümanlar olarak Kuran-ı Kerimin ifadesi ile “Bin aydan daha hayırlı” olan mübarek Kadir gecesine erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşayacaklarını kaydetti.

İnik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik; adeta insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, insanlığın ufkunu aydınlatan Kur'an-ı Kerimin bu gece indirilmiş olmasıdır.

Kur'an, insanın zulme uğradığı, mazlumların hak arama yollarının bulunmadığı, insani ve ahlaki değerlerin fütursuzca çiğnendiği, zorbalık ve vahşetin hüküm sürdüğü bir dönemde; insanlığın ufkunda bir ışık gibi belirmiş, getirdiği ahlâk ve erdem ilkeleriyle her türlü insanlık dışı uygulamalara son vermiştir. İnsana gerçek değerini bahşetmiş ve onu layık olduğu seviyeye yükseltmiştir.

Yüce Allah, bu geceyi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor: ‘Doğrusu, biz Kur'an-ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece, melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir esenliktir.’ (Kadir,1-5). Günümüzde Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu temel problemlerin çoğu, Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkelerden uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır. Bu problemlerden kurtulmanın çaresi, Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkeleri gaye edinip, bütün insanlığı kucaklayacak, hak, adalet ve merhamet duygularının insanlığın vicdanın ’da yeniden hâkim kılmakla mümkün olabilir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu gece; ‘Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet’ şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Müslümanların Allah katındaki değerini yücelten, kadrini kıymetini yüce kılan Kur’an-ı azîmüşşan, ihlas ve samimiyet ile yaptığı duadır.

Bu manada bu gece biz müminlere düşen en büyük vazife kalbimizin semasına Kur’an-ı Kerim’i yeniden indirip, geçen ömrümüzün muhasebesini yapıp, tüm hata ve günahlarımıza tövbe edip, kalan ömrümüzü ise Kur'an-ı Kerim’in ışığında ve rehberliğinde yeniden inşa etmek olacaktır.”

