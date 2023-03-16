“Kadınların çözüm müzakere süreçlerine katılımı önemli”

DiCarlo, ara bölgede, BM’nin “Kapsayıcı Diplomasi: Kadınların Kıbrıs Müzakerelerindeki Katılımı” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile birlikte, dün ara bölgede, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, BM’nin “Kapsayıcı Diplomasi: Kadınların Kıbrıs Müzakerelerindeki Katılımı” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Yıllar boyunca, Kıbrıs çözüm müzakerelerinde kadınların önemli rolüne dikkat çeken sergide, belli dönemlerde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri ile teknik komitelerde görev almış 10 kadına da yer verildi. Sergi, 15 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergiye, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri ile teknik komitelerde görev almış olan bazı kadınlar, Rum lider Nikos Hristodulidis’in eşi Philippa Karsera Hristodulidis ile bazı sivil toplum örgüt temsilcileri de katıldı.

Sergiyi gezmesinin ardından BMGS Yardımcısı DiCarlo, kadınların barış süreçlerine katılımının önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

DiCarlo, “Bugün burada bu önemli serginin açılışında bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. Kıbrıs’a ilk ziyaretimin – ki umarım son olmaz — yıllar boyunca, Kıbrıs çözüm sürecine kadınların etkili katkısını sergileyen bu sergiye denk gelmesinden ötürü bilhassa memnunum” dedi.

DiCarlo, “Kadınların çözüm müzakere süreçlerine katılımı, sadece kadınların geleceklerine ilişkin söz hakkına sahip olmasıyla eşit haklarının yerine getirilmesi konusu değil, bu ayrıca çok akıllıca bir barış yapım sürecidir” ifadelerini kullandı. DiCarlo, şu ana kadar Kıbrıs’ta liderlerin ve baş müzakerecilerin tümünün erkek olduğunu, ancak sergide de görülebileceği gibi, yıllar boyunca, müzakere sürecinde kadınların önemli roller üstlendiğini söyledi.

