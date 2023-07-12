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“Kadınlarımız” kitabı belgesel yolunda

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“Kadınlarımız” kitabı belgesel yolunda
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen ve yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Uluçay’ı ziyaret ederek, 2. cildinin baskısını yapacakları “Kadınlarımız 1” kitaplarının takdimini yaptı.
Derneğin ziyaretinde, ülkemizde 1950 yılından önce doğmuş toplumda öne çıkan 41 kadının öyküsünün yer aldığı kitapla ilgili baskı konusunda Belediyeden destek talep edildi.
Dernek Başkanı Şenay Ekingen, toplumun karanlıkta kalmış yanını ortaya çıkarmak kaydını tutmak ve bilinmesini sağlamak için yaptıkları çalışmadan oluşan “kadınlarımız” kitabının 2. baskını yapacaklarını, çalışmayı belgesele de dönüştürmek istediklerini ifade etti.
Başkan Süleyman Uluçay, ülkemizde toplumsal hafızanın kalıcılaştırılması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyledi.
 
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