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“Kadınlar üretimde yoksa, o ülke gelişemez”

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Karpaz’da üretici kadınlarla bir araya gelen Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, “Bir ülkede kadınlar üretimde yoksa, o ülke gelişemez ve büyüyemez” mesajı verdi

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“Kadınlar üretimde yoksa, o ülke gelişemez”
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Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Karpaz bölgesinde düzenlenen bir etkinlikte, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun eşliğinde üretici kadınlar ile bir araya geldi.
Etkinlikte konuşan Zerrin Üstel, “Bir ülkede kadınlar üretimde yoksa, o ülke gelişemez ve büyüyemez” dedi.
Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya bölgede yaşayan kadınlarla bir araya gelme talebini ilettiğini belirten Zerrin Üstel, “Kadınlarımız bu ülkenin en büyük emekçileridirler.  Bir ülkede kadınlar, sosyal hayatta, ekonomide ve üretimde yoksa, o ülke asla arzu ettiği kadar gelişemez, büyüyemez ve üretemez.  O nedenle her ülke kadınlarının her alanda olabilmesi adına, tüm engelleri ortadan kaldırılmalıdır” ifadelerini kulandı.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da konuşmasına Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anarak başladı ve “Bizler binbir zorluk ve mücadeleyle kurulan devletimize sahip çıkıp, halkımızın özgürlük ve egemenliğini korumak, KKTC'yi sonsuza dek yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kadınların her dönem çalışkan, fedakâr ve üretken olduğunu vurgulayan Tuğlu, “Kadın ekonomik olarak, sosyal ve kültürel olarak ne kadar güçlü olursa, toplumun kalkınması ve gelişimi hızlı ve sağlam temellerde olur. Tarım, hayvancılık ve turizmle ön planda olan bölgemiz sizlerin yetenekli elleri ile üretilen ürünler sayesinde bir cazibe merkezine dönüşecek” dedi. 
Bölgedeki en büyük eksikliklerden birinin üreten kadınların ürettiği ürünleri pazarlama konusunda yaşadığı sıkıntılar olduğunu kaydeden Tuğlu, şöyle konuştu:
“Başbakanımız Ünal Üstel’in ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin teşvik ve destekleriyle hayata geçireceğimiz projelerle, bölge kadınlarımızın üretmiş olduğu el sanatları ve gıda ürünlerine pazar oluşturup, satış yapma imkânı sunacağız. Kadın kooperatifleri ile de birlikte çalışıp gerek yurt içi gerekse yurt dışı ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışı ziyaretlerimde özellikle kadın üretiminin ön planda olduğu Gaziantep ziyaretimizde gördüğünüz incelediğimiz üretim tesislerini bölgemize kazandırmak için çalışmalarımız ve bağlantılarımız devam ediyor. Her şey kadınlarımız için, kadınlarımızın güçlenmesi için...”
 
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