Kadına şiddette vahim tablo

Ülkede her gün 3 kadın “şiddet” ihbarında bulunuyor





Alo 183 kadına yönelik şiddet ihbar hattına 2019’da 71, 2020’de 42, 2021’de 35 kadın; Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddet Mücadele Birimi’ne ise 2019’da bin 47, 2020’de bin 58, 2021’de bin 64 kadın başvurdu

Resmi veriler KKTC’de kadına karşı şiddetin her geçen arttığını ortaya koyuyor…

2018: 2 ayda 103 kadına şiddet

2019: 1047 kadına şiddet

2020: 1 ölüm,1058 kadın şiddet

2021: 1064 kadına şiddet

2022: Ocak-Şubat: 151 kadına şiddet

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne 28 Şubat itibariyle (25 Kasım 2018-28 Şubat 2022) toplamda 3 bin 423 ‘şiddet’ şikayeti yapıldı.

Bu yılın ilk iki ayında ise polise 151 kadının başvuru yaptığı kayıtlara geçti. Bu rakam yalnızca polise yansıyan, resmi verileri oluşturdu.

Resmi verilere göre; son 4 yılda bin 159 kadın ‘darp’ nedeniyle polise başvurdu, yardım istedi. 450 kadın ise şiddet kullanma tehdidi ile karşı karşıya kalarak, ALO 183’ü aradı.

Polise, 28 Şubat’a kadar kadına şiddetle ilgili 151 şikayet yansıdı.

Bunların 53’ü ‘darp’, 13’ü ‘şiddet kullanma tehdidi’, 12’si ise ‘telefonda tahkir edici arama-mesaj’dı.



EN FAZLA ŞİKAYET LEFKOŞA’DAN…

Şiddetin bölgelere dağılımında Lefkoşa başı çekti.

Resmi verilere göre; ilk iki ayda Lefkoşa’dan 51, Mağusa’dan 40, Girne’den ise 38 şikayet yapıldı.

Söz konusu dönemde İskele’den 15, Güzelyurt’tan ise 7 şikayet polise yansıdı.



376 KADINDAN DARP ŞİKAYETİ…

Geçtiğimiz yıl 376 kadın ‘darp’ şikayeti nedeniyle yardım istedi.

109 kadın ‘rahatsızlık’, 108 kadın ise ‘şiddet kullanma tehdidi’ nedeniyle polise başvurdu.

102 kadın ise ‘telefonda tahkir edici arma-mesaj’ aldığı gerekçesiyle ALO 183’ü aradı, yardım istedi.

GÜNDE ÜÇ KADIN ŞİDDET İHBARINDA BULUNUYOR

Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddet Mücadele Birimi ve ALO 183 Kadına Yönelik Şiddet İhbar Hattı verilerine göre, ülkede her gün 3 kadın “şiddet” ihbarında bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında oluşturulan, yılın 365 günü, günün 24 saati açık olan ALO 183 hattının diğer ucunda Burcu Dolmacı bulunuyor.

Konuyla ilgili veri tabanı oluşturulmasından da sorumlu olan Dolmacı’nın verdiği bilgiye göre ALO 183 Kadına Yönelik Şiddet İhbar Hattı’na 2019’da 71, 2020’de 42, 2021’de 35 kadın; Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddet Mücadele Birimine ise 2019’da bin 47, 2020’de bin 58, 2021’de bin 64 kadın başvurdu.

Şiddete uğrayan kadınların olay anında ALO 183 hattından destek alabileceğini söyleyen Dolmacı, “Şiddet gören kadınlar susmasın” diyerek, etrafında şiddet olayına şahit olanları da hattı aramaya çağırıyor.

Dolmacı, ihbarda bulunan kişilerin isimlerinin asla açıklanmadığını da vurguluyor.

İhbar aldığında bir yandan kadının şiddetin yaşandığı yerden alınması için polisi harekete geçirirken diğer yandan da kadına yapması gerekenleri anlattığını söyleyen Dolmacı, daha sonra kadının sığınma evine gitmesi, adli yardım alması gibi süreçleri yürütüyor.

Hattın kurulduğu ilk günden bu yana, yaklaşık 10 yıldır görev yapan Dolmacı, yıllar içinde edindiği tecrübeyle artık duyduklarına daha hazırlıklı olduğunu söylüyor.

“Şiddet mağduru kadınları, yaşadıkları mağduriyetten kurtarabilmek benim için en büyük ödüldür” diyen Dolmacı “Şiddet gören kadınlar çaresiz hissetmesinler, 183’ü aramaya çekinmesinler” çağrısında bulunuyor.



