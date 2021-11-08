“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, yapılan tüm bilimsel araştırmaların, kadın yöneticilerin olduğu işletmelerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaştığını vurguladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi (KTTO KGK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) arasında Kadın Girişimciler İşbirliği Mutabakatı imzalandı.

İşbirliği mutabakatı 5 Kasım Cuma günü Acapulco Resort Convention ve Spa Hotel’de gerçekleştirilen törende imzalandı.

Mutabakata Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu adına TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ve KTTO Kadın Girişimciler Komitesi adına KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza koydu.

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç imza töreninde yaptığı konuşmada, günümüzde kadınların iş dünyasındaki yeri konusunda yapılan tüm bilimsel araştırmaların kadın yöneticilerin olduğu işletmelerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaştığını belirtti.

Ekonomide sürebilir kalkınma ve sürdürülebilir ekonominin sağlanabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin şart olduğunun altını çizen Gürtunç, kadınların iş gücünde bulunmasının bugün lütuf değil, elzem olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bilimsel araştırmaların, günümüz koşullarında bu değişiklikler için en az 200 yıl gerektiğini ortaya koyduğunu, ancak bu ortam içerisinde bekleyecek tek bir günleri dahi olmadığını kaydeden Gürtunç, bu konudaki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Gürtunç, toplumun yarısını doğrudan, tümünü de dolaylı olarak etkileyen bu konu için hep birlikte seferber olmaları ve toplum olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini de dile getirdi.

Komite olarak öncelikli olarak dijitalleşme ve yeşil ekonomi alanlarında projeler üzerinde çalıştıklarını ve tümünün hazır olduğunu belirten Gürtunç, TOBB gibi uluslararası tanınmışlık ve takdire sahip, kadın girişimcilere yönelik çalışmalarda her zaman öncü olan bir kuruluşla partner olmaktan da ayrıca onur duyduklarını belirtti.

