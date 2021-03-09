Kadın vekiller tek ses oldu

Mecliste kürsüye çıkan 9 kadın milletvekili, cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayarak ironi yaptı. “Yemeğin salçalısı erkeğin kalçalısı, erkeğin yeri karısının yanıdır” şeklinde birçok sözü değiştiren vekiller farkındalık yarattı







8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın vekiller dün Meclis Genel Kurulu'nda söz aldı. 9 kadın milletvekili, kadın sorunlarına dikkat çeken konuşmalar yaptı.

Konuşmalarına kadınlarla ilgili cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayarak ironiyle başlayan kadın milletvekilleri, kadın-erkek eşitsizliğine dikkat çekti.

Kadınları aşağılayıcı birçok sözü erkekler için değiştirerek okuyan kadın vekillerin konuşmaları mecliste farkındalık yarattı.

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli'nin “Adamlık size kalsın, kadınlık bize yeter" sözleri dikkat çekti.

Meclis’in kadın milletvekilleri Doğuş Derya, İzlem Gürçağ Altuğra, Fazilet Özdenefe, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Resmiye Canaltay, Sıla Usar, Gülşah Sanver Manavoğlu, Yasemin Öztürk söz aldı.

Konuşmalarına “Kadının kalbine giden yol midesinden geçer, evlenilecek adamlar var eğlenilecek adamlar var, babasına bak oğlunu al kenarına bak bezini al, yemeğin salçalısı erkeğin kalçalısı, oğlunu dövmeyen dizini döver, elinin hamuruyla kadının işine karışma, erkeğin yeri karısının yanıdır, erkek gibi dırdır etme, oğlun var mı derdin var, kız doğuran övünsün oğlan doğuran dövünsün, kadınca dövüşmek” gibi cümlelerle başlayan milletvekilleri, empati yapılmasını sağlamaya çalıştıkların söyledi ve eşitlik vurgusu yaptı.

KKTC’de kadınlarla ilgili istatistiklere değinen milletvekilleri, yasal düzenlemelerdeki eksiklerin giderilmesini, kadın sığınma evi ve yaşlı bakım evi gibi kurumlar istedi.

Kadınların haklarını güvence altına alacak adımların her alanda atılması gerekliliğine değinen milletvekilleri, kadınların ekonomi, sanat, siyasette erkeklerle aynı eşit derecede yer alabilmesinin önemine değindi.

Öldürülmeyen, şiddet görmeyen kadınların, toplum içerisinde eşit ve güçlü olması için çalıştıklarını ifade eden milletvekilleri, kadının yaşamda hak ettiği yeri alması için çalışmaya mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Milletvekilleri, ülkede herkesin diline yerleşen cinsiyetçi sözlerin de artık kullanılmaması gerektiğine işaret ederek, toplumun geleceği çocukların da cinsiyetçi olarak yetiştirilmemesinin önemine değindi.

Pandemi döneminde de kadınların, özellikle sağlık çalışanlarının en ön cephede savaştığını, yer aldığını ifade eden milletvekilleri, kadın sağlık çalışanlarının, çocuklarını bebeklerini yaşlılarını evlerde bırakarak çalıştıklarını kaydetti.

Devletin ise bu kişilerin yaşam şartlarını hiçbir şekilde kolaylaştırmadığını ifade eden milletvekilleri, kadın sağlık çalışanları önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

